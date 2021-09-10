Пермь, 10 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Пермском крае с мая по август 2021 года жертвами несчастных случаев стали 19 дошкольников, которые выпали из окон домов. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на полицию.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Окно

Среди пострадавших дети в возрасте от одного года до семи лет. «Лидером» по числу падений детей из окон назван Орджоникидзевский район Перми. Кроме того, трагедии зафиксированы в Чайковском, Березниках, Краснокамске, Чусовом, Кизеле, Нытве, Верещагино, Кунгуре и Кудымкаре.

В качестве основной причины таких несчастных случаев правоохранители называют оставление детей без присмотра взрослых и невнимательность.