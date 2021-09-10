Новокузнецк, Кемеровская область, 10 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Новокузнецке в контуре Кузнецкой ТЭЦ не готовы к отопительному сезону 178 многоквартирных жилых домов (16%). Они не получили акты технической готовности к отопительному периоду, сообщает Сибирская генерирующая компания.

СГК Отопительный сезон в Кузбассе

«Конечно, на следующей неделе тепло получат все. Однако, если управляющая компания или ТСЖ не провели гидравлические испытания внутридомовой системы отопления, не обеспечили корректную работу оборудования индивидуального теплового пункта, тогда риск, что тепло в доме будет распределяться неравномерно или во внутридомовой системе отопления обнаружатся дефекты во время подачи теплоносителя, — возрастает», — уточнили в СГК.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Новокузнецка Сергей Кузнецов подписал распоряжение о старте отопительного сезона. С 15 сентября подключать к теплу начнут объекты социального назначения.

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