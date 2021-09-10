Токио, 10 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Интервью жителя России Ваас-Феникса Нокарда, найденного на японском острове Хоккайдо и заявившего, что он приплыл туда с российского острова Кунашир, прокомментировали 10 сентября читатели портала Yahoo News Japan.

Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны» реж. Татьяна Лиознова. 1971. СССР Шпион

При этом в интервью японскому порталу HBC названный гражданин РФ заявил, что он плыл на японский остров в течение 23 часов в гидрокостюме и указал, что у него якобы украли оба паспорта (внутренний и заграничный) и что он хотел бы уехать в Польшу или Австралию.

«Паспорт у него отобрали, потому что он социопат? Наверное, мужчина строит из себя простачка, так как раскрыли его шпионскую деятельность в пользу России? Все думали, что человек — поклонник Японии, а он хочет в Польшу? Загадок слишком много», — заявил читатель по ником Rin.

«Сложно поверить, что он плыл 23 часа, но тренеры спортсменов и боксеров часто говорят, что русские обладают недюжинной силой. Наверное, у него такие физические данные от природы. Если это, конечно, правда», — отметил пользователь Ver.

«Он хочет уехать в Польшу или Австралию, поэтому японское правительство должно быстро решить эту проблему. Япония беженцев не принимает, поэтому он должен быть депортирован как можно скорее. Заявлений о предоставлении статуса беженца много, и этим должны заниматься посольства! Это пустая трата денег налогоплательщиков!», — подчеркнул пользователь Miy.

«Почему он не мог переоформить внутренний паспорт?», — задался вопросом пользователь Too.

Отметим, в августе текущего года стало известно, что гражданин России приплыл с острова Кунашир на японский остров Хоккайдо, чтобы попросить в Японии политического убежища.