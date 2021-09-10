Якутск, 10 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Сена, силоса и сенажа в Якутии заготовили на 22% меньше, чем необходимо. План выполнен на 78%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Фото Алексея Горюнова. Пресс-служба правительства Калужской области Заготовка кормов

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Сена накосили 457 тыс. тонн, силоса — 26,8 тыс. тонн, сенажа — 14,17 тыс. тонн. В планах минсельхоза — продолжить заготовку кормов и довести исполнение плана до 88%.

А пока сена в 2021 году заготовлено на 85 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году. Ещё 39 тонн сена в дополнение к уже скошенному ждут от мобильных бригад, которые работают на сенокосных угодьях Амурской области. Ими уже заготовлены 24 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, заготовка кормов для животных на территории Якутии в этом году не закрывает потребность региона в сене, сенаже и силосе. Корма намерены закупать в Амурской области, Забайкальском крае и Магаданской области.