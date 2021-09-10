Чебоксары, 10 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Чувашии установлено первое в 2021 году памятное сооружение в честь строителей Сурского рубежа. Он будет открыт в сентябре в Ядрине, сообщает администрация города.

Cap.ru Памятное сооружение в честь строителей Сурского рубежа

Памятник, посвящённый строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей, труженикам тыла, детям и участникам Великой Отечественной войны установлен в Ядрине на улице 30 лет Победы. В мэрии отмечают, что он состоит из двух постаментов шириной по 1,5 метров, на каждом из которых установлены стелы из гранита.

«Первая часть комплекса посвящена труженикам тыла и детям войны, а вторая — участникам Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Официальное открытие памятника планируется в сентябре текущего года.

Cap.ru Памятное сооружение в честь строителей Сурского рубежа, тружеников тыла, детей и участников Великой Отечественной войны

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Козловском районе Чувашии планируется открытие федерального мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Его открытие приурочено к 80-летию со дня объявления трудовой мобилизации на строительство оборонительных рубежей. Строительство мемориального комплекса будет идти несколько этапов.

Напомним, 2021 год в Чувашии посвящён трудовому героизму строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода.