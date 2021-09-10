Кызыл, 10 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле у многодетной матери изъяли детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, против 35-летней женщины возбуждено уголовное дело за «неисполнение обязанностей по воспитанию детей».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

В полицию обратились соседи, обеспокоенные положением двух девочек 10 и 7 лет и двух мальчиков 1 года и 2 лет. В ходе проверки сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выявили, что их мать систематически употребляет спиртные напитки, а также избивает семилетнюю дочь — у неё нашли рану на голове.

«Сотрудники полиции изъяли всех детей из семьи. В настоящее время девочки находятся в Центре социальной помощи семье и детям г. Кызыла, а мальчики помещены в Республиканскую детскую больницу», — отметили в ведомстве.

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