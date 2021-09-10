Варшава, 10 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. 9 сентября в рамках ХХХ Экономического форума, который проходит в польском Карпаче, провели переговоры главы правительств Польши и Украины — Матеуш Моравецкий и Денис Шмыгаль. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

По итогам переговоров Матеуш Моравецкий отметил журналистам, что сегодня Европа и мир сталкиваются с огромными проблемами безопасности. Он обратил внимание, что стороны обсудили «угрозы гибридного характера».

«Кроме этого, мы с украинском коллегой поговорили про возможные действия режима Лукашенко в отношении Украины. Мы стремимся координировать совместные действия по укреплению безопасности наших граждан», — добавил польский премьер-министр.

Денис Шмыгаль, в свою очередь, подтвердил готовность Украины присоединиться к инициативе «Троеморья», которая сегодня объединяет страны ЕС Восточной части Европы. Украинский политик также выступил с предложением о начале регулярных встреч глав правительств «Люблинского треугольника» в составе Польши, Украины и Литвы.