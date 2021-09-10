Ресифи, Бразилия, 10 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Сборная Бразилии одержала победу над командой Перу в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:0.

(сс) stux Футбол. Бразилия

В составе бразильской команды голы забили полузащитник Эвертон Рибейро на 14-й минуте и нападающий Неймар на 40-й.

Сборная Бразилии одержала восьмую победу в восьми матчах и занимает первое место в турнирной таблице, на счету команды 24 очка после восьми матчей. Сборная Перу идёт на седьмом месте, набрав восемь очков после девяти игр.

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