Уфа, 10 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Пять инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций на более 2,5 млрд рублей намерены рассмотреть на третьем всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2021» в городе Сибай Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Tambov.gov.ru В цехе деревообработки

Сообщается, что один из проектов предполагает модернизацию и реконструкцию мельничного комплекса в Сибае. Также здесь планируется построить цех и запустить линию по производству макаронных изделий. На реализацию этого проекта планируется направить 815,9 млн рублей.

Отмечается, что в Туймазинском районе планируется создать распределительно-логистический центр и элеваторный комплекс на базе элеватора в с. Кандры (объем инвестиций — 350 млн рублей).

Также планируется рассмотреть проект по созданию центров имплантации и протезирования в городах Уфа и Сибай. Инвестор намерен вложить в реализацию данного проекта 170 млн рублей. В Белорецком районе планируется создать деревообрабатывающее производство. Инвестор планирует производить от 50 тысяч до 500 тысяч куб. метров готовой продукции ежегодно. На эти цели он планирует направить 1,2 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что третий всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021» пройдёт 10 сентября в городе Сибай.