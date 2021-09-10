Тбилиси, 10 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Сотрудники МВД Грузии 9 сентября успешно задержали злоумышленника, захватившего отделение Банка Грузии в городе Кварели (Кахетия). Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Davit Teteloshvili МВД Грузии

«В ходе переговоров представителей МВД с нападавшим, Ш.М. поэтапно освободил всех заложников, после чего правоохранители задержали его на месте в качестве обвиняемого», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что задержанному 49 лет. В ходе спецоперации никто не пострадал. Задержанному предъявили обвинения в терроризме с захватом заложников и в незаконном приобретении и ношении оружия.

Напомним, в Кварели 9 сентября около 16:00 по тбилисскому времени (15:00 мск) вооруженный мужчина вошел в местное отделение банка и захватил 13 человек. Он требовал крупную сумму денег. Операция по его обезвреживанию шла около трёх часов.