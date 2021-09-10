Лаишевский район, Татарстан, 10 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Татарии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла утром 9 сентября в Лаишевском районе на трассе Казань-Оренбург. В результате столкновения погиб один человек, пятеро пострадали, в том числе 12-летний ребенок.

По предварительным данным, 39-летний водитель легкового автомобиля «Honda Civic» нарушил правила дорожного движения, совершив обгон впереди идущего автомобиля. Затем он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Ford Transit», перевозившим пассажиров. В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте. Пассажиры автобуса получили различные травмы.

ИА REGNUM напоминает, 9 сентября около 11:00 на трассе Казань-Оренбург недалеко от села Сорочьи Горы столкнулись легковой автомобиль «Honda» и пассажирский микроавтобус «Ford». По словам очевидцев, от удара автобус вылетел на обочину и завалился на бок.

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