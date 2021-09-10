Чайковский, Пермский край, 10 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Чайковском Пермского края перед судом предстал местный житель, который на автомобиле сбил на зебре трех пешеходов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пешеходный переход

Мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть и причинение тяжкого вреда здоровью. Установлено, что 6 февраля 2021 года пьяный пермяк, управляя машиной, двигался на большой скорости по ул. Вокзальная и сбил трех человек, которые переходили проезжую часть по зебре. Один человек умер, двое, в том числе 15-летний подросток, были серьезно травмированы.

Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчина лишен водительских прав на два с половиной года. С пермяка взыскана компенсация морального вреда размере 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.