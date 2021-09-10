Москва, 10 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Москве в рамках программы капитального ремонта жилых домов с начала 2021 года заменили более 2 тысяч лифтов, сообщается на портале мэра столицы.

Yarregion.ru Лифт

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, всего в этом году планируется заменить более 3 тысяч лифтов. «Лифт — оборудование повышенной опасности, требующее постоянного контроля», — отметил Бирюков.

Всего за 10 лет в многоквартирных домах в Москве поменяли более 38 тысяч лифтов. Сегодня нет ни одного лифта, срок эксплуатации которого превышал 25 лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве по программе капитального ремонта жилых домов в 2021 году планируется заменить 3005 лифтов.

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