Москва, , 08:38 — REGNUM Украинские власти вновь стали раскачивать тему силового захвата Донбасса. На этот раз — устами секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. В эфире телеканала «1+1» он так и заявил: «Украинская армия может взять Донецк и Луганск, но Киев не хочет жертв». Правда в социальных сетях такому утверждению не верят.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украинская дипломатия постоянно делает какие-то заявления, которые можно разделить. условно три части. Во-первых, это махание лавровой веткой мира, значительно чаще — размахивание чем-то свинцовым или комбинированный вариант.

Заявление Арестовича — это пример такого сочетания, типа мирной и типа агрессивной риторики: типа мы бы давно разбомбили Донбасс, но не делаем это из соображения доброй воли», — убежден политолог Станислав Смагин.

«Сейчас вот опять поднимают тему военной акции на Донбассе. Подобные пиар-кампании преследуют две цели. Первая — постоянно держать Украину в фокусе международного внимания, что укрепляет позиции Киева в отношениях с Западом и дает возможность выклянчивать различные виды экономической помощи.

Вторая — внушать гражданам Украины, что у власти в Киеве находится сильное правительство, которое способно влиять на мировую ситуацию и добиваться поставленных целей. То есть создается виртуальная реальность, мало соответствующая тому, что реально происходит в жизни», — пишет на сайте «СП» журналист Дмитрий Родионов.

«По-настоящему большая война в Донбассе — чреватая лобовым столкновением с Россией, что может аукнуться Киеву потерей государственности, — Зеленскому не нужна. Ему требуется лишь видимость такой войны как политический инструмент.

Однако это очень опасная игра с огнем. Традиционное для «пана Зе» стремление «пропетлять», вынесенное за пределы украинских властных кабинетов на линию соприкосновения сторон в Донбассе, способно привести к совершенно непрогнозируемым для Киева последствиям, включая сваливание в ту самую большую войну. Это тем более вероятно из-за длительной накачки украинской общественности реваншистскими, националистическими и русофобскими лозунгами», — пишет обозреватель riafan.ru Андрей Союстов.

«Отношения России и Украины сейчас свелись к предчувствию большой войны в Донбассе. Но прежде переговоры о мире там перестали быть переговорами. Выход из ситуации известен, но двигаться в безопасном направлении не готов никто», — отмечал ранее обозреватель Владимир Соловьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Украина готова «отвоевать Донбасс», даже при вмешательстве России, в эфире телеканала «Наш» рассказал советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Расширенные военные действия в Донбассе, судя по заявлению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, — вопрос времени.