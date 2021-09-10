Москва, 10 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные документы Центрального архива Министерства обороны РФ, связанные с битвой под Смоленском в годы Великой Отечественной войны. Ознакомиться с ними можно на портале История.рф.

Histrf.ru Схема решения Главнокомандующего генерала армии Г. Жукова по окружению и разгрому немцев, обороняющих Ельнинский плацдарм

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«Очередная подборка документов посвящена Смоленскому сражению 10 июля — 10 сентября 1941 года, когда в ходе двух месяцев ожесточенных боев на центральном участке советско-германского фронта воинам Красной Армии удалось за счёт упорной обороны и смелых контратакующих действий сорвать, предусмотренные планом «Барбаросса» сроки наступления гитлеровцев на Москву», — рассказали в РВИО.

Опубликованная подборка включает рассекреченные карты боевых действий, приказы, оперативные сводки, боевые и политдонесения. Эти документы «раскрывают ту крайнюю степень ожесточенности боёв и самоотверженности, с которой солдаты и командиры Красной Армии преградили путь германской группе армий «Центр» на территории Смоленщины и ряда соседних с ней областей».

«Эти документы заинтересуют и учёных исследователей, и широкую аудиторию людей, интересующихся историей Великой Отечественной войны», — добавили в обществе.

В РВИО напомнили, что именно в ходе Смоленского сражения впервые обрушили на врага огненный шквал реактивные минометы БМ-13 «Катюша» из состава первой отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии под командованием капитана Ивана Флерова.

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«Вечной и неувядающей славой в ходе Смоленского сражения покрыли себя солдаты и командиры 16-й, 19-й и 21-й армий, бойцы истребительных батальонов», — рассказали в историческом обществе.

Напомним, Смоленское сражение началось 10 июля 1941 года. До 20 июля гитлеровцы добились серьёзных успехов, и войска Красной армии вынуждены были отходить на восток. 13 июля в ходе наступления на левом (южном) фланге Западного фронта по направлению на Бобруйск Красная армия перешла в наступление и выбила немцев из городов Рогачев и Жлобин. Однако 16 июля немецко-фашистским войскам всё же удалось захватить Смоленск.