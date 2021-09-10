Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выступил перед студентами американского Центра за международную безопасность и сотрудничество Стэнфордского университета.

Анатолий Антонов Mil.ru

«Антонов выступил перед студентами Центра за международную безопасность и сотрудничество Стэнфордского университета», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Уточняется, что Антонов ответил на вопросы аудитории о нынешнем состоянии отношений России и США.

Бывший старший замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Роуз Геттемюллер и экс-посол США на Украине Стивен Пайфер были модераторами на встрече.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в аэропорту Кабула американских граждан. Российский дипломат подчеркнул, что «терроризм — это зло, которому нет места на земле, победить его можно только объединив усилия».

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