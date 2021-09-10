Токио, 10 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Компания Honda проведет на дорогах общего пользования в Японии тестовые испытания беспилотных электромобилей Cruise Origin. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Honda Автомобиль для создания карты для беспилотников Cruise Origin

Беспилотные автомобили были созданы специалистами Honda и американской компании Cruise, которая является подразделением General Motors.

Сами испытания начнутся в 2022 году. Они будут проходить в городах Уцуномия и Хага в префектуре Тотиги. Однако подготовка к ним будет вестись с сентября текущего года.

На начальном этапе японская компания должна составить подробную цифровую карту дорог населенных пунктов при помощи специальной машины, которая проедет по всем маршрутам.

Следующий этап будет состоять из активных испытаний беспилотников, в ходе которых будут собраны данные, которые помогут электронике электрокаров принимать правильные решения с учетом особенностей японского трафика и правил дорожного движения.

Компания Honda также планирует запустить в Японии собственный сервис беспилотных такси.

Напомним, в августе 2021 года на международном форуме «Армия-2021» в Подмосковье был представлен беспилотный автомобиль Smart шаттл для перевозки пассажиров в парковых зонах.

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