Москва, , 08:35 — REGNUM За минувшую неделю российскими средствами противовоздушной обороны было зафиксировано 53 летательных аппарата иностранных государств, осуществлявших разведку вдоль границ России. Об этом 10 сентября сообщает газета «Красная звезда».

Беспилотник U.S. Air Force

Уточняется, что разведывательную деятельность у российских границ на протяжении последних семи дней вели 40 самолетов-разведчиков и 13 беспилотников.

Также указывается, что все полеты названных летательных аппаратов проходили под контролем российских радиолокационных систем и добавляется, что нарушений границ России при этом допущено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента РФ не занимается темой выдачи Соединённым Штатам осуждённого в России за шпионаж Пола Уилана.