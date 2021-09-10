У границ РФ за неделю вели разведку более 50 самолетов и беспилотников
Москва, 10 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. За минувшую неделю российскими средствами противовоздушной обороны было зафиксировано 53 летательных аппарата иностранных государств, осуществлявших разведку вдоль границ России. Об этом 10 сентября сообщает газета «Красная звезда».
Уточняется, что разведывательную деятельность у российских границ на протяжении последних семи дней вели 40 самолетов-разведчиков и 13 беспилотников.
Также указывается, что все полеты названных летательных аппаратов проходили под контролем российских радиолокационных систем и добавляется, что нарушений границ России при этом допущено не было.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента РФ не занимается темой выдачи Соединённым Штатам осуждённого в России за шпионаж Пола Уилана.