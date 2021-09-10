Челябинск, 10 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Челябинская транспортная прокуратура закончила проверку по факту высадки двоих детей из поезда в связи с отсутствием проездных билетов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР В электричке

Инцидент произошёл вечером 28 июля на станции Ванюши. Контролёр электропоезда 6213 «Шумиха — Челябинск-Главный» высадил девочек 11 и 16 лет. У подростков не было наличных денег для покупки билета, а принять у них банковскую карту отказались. До необходимой детям станции Чурилово им пришлось добираться самостоятельно.

По факту высадки детей прокуратура начала проверку, и в ходе неё оказалось, что со стороны сотрудников АО «Свердловская пригородная компания» было допущено нарушение. Генеральному директору организации внесено представление и за результатами его рассмотрения установлен контроль.