Улан-Удэ, 10 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Бурятии по состоянию на 9 сентября подтопленными остаются более 60 жилых домов и свыше 1,5 тыс. приусадебных участков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Главное управление МЧС по Бурятии Наводнение в Бурятии

«Большая часть подтопленной территории, оказалась в воде в следствии выхода грунтовых вод. На реке Селенге за сутки отмечаются незначительные изменения уровня воды», — добавили в ведомстве.

В настоящее время в пригородном селе Поселье продолжается отсыпка грунта и укрепление береговой линии. В подтопленных поселениях ликвидируются последствия паводка, работают комиссии по оценке ущерба. В работах задействованы 189 человек и 63 единицы техники.

Добавим, что тем временем, в Бурятию наступают холода. Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 сентября по южной половине республики пройдут дожди, в горах юго-запада — с мокрым снегом. Температура опустится до 5 градусов ниже ноля.