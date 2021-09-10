Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В финале женского турнира Открытого чемпионата США (US Open) сыграют британская теннисистка Эмма Радукану и представительница Канады Лейла Фернандес. Об этом 10 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Arthouseadler.ru Теннис

В полуфинале Радукану, занимающая 150-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), одержала победу над греческой теннисисткой Марией Саккари, идущей на 18-м месте в мировом рейтинге. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Фернандес, которая является 73-м номером рейтинга, в свою очередь, сенсационно обыграла представительницу Белоруссии, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

Обе теннисистки впервые вышли в финал турнира Большого шлема. На счету 19-летней Фернандес один титул под эгидой WTA, 18-летняя Радукану ни разу не выигрывала турниры.

Финальный матч состоится 11 сентября.