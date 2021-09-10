Якутск, 10 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии, где огонь лесного пожара уничтожил 39 домов, за счёт государства строят новые жилые здания. Погорельцы сомневаются в качестве новых домов и высказывают недовольство ходом стройки в соцсетях.

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Один из домов построен косо, перегородки не так стоят, несущие бревна висят, опора крыши не посередине, считают люди.

«В общем и целом стройка ведётся очень интересно», — констатируют жители Бясь-Кюеля.

Кроме того, вернулась обратно в Якутск партия стройматериалов для стен — их качество забраковали строители.

«На этапе сборки домов сразу обнаружились косяки, допущенные изготовителем панелей компанией «Алмас». Часть привезённых панелей была собрана из горбылей так, что между ними гуляет ветер. Строители говорят, что подобные конструкции и даже лучше они могли бы сколотить на коленках у себя дома», — сообщили люди.

В компании «Алмас» пояснили, что досок, не отвечающих требованиям ТУ, было 12 из 60 и обещали усилить контроль за качеством материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа на село Бясь-Кюель в Якутии перекинулся огонь лесного пожара, сгорели 39 жилых домов, автомобили, техника, сено и хозпостройки, погибли домашние животные. Пострадавшие жители получат от государства компенсации ущерба и новые дома.