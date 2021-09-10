Губаха, Пермский край, 10 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Пермском крае вынес приговор по делу об убийстве двух человек и расчленении трупа, сообщает краевая прокуратура

publicdomainpictures.net Убийство

Фигурантами по уголовному делу проходят двое мужчин. Одного обвиняли в убийстве, а второго — в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Установлено, что в августе 2020 года, находясь в пригороде Губахи пьяный пермяк зарезал двух собутыльников во время ссоры. Тело одного мужчины злоумышленник расчленил, разложил фрагменты по мешкам и спрятал в кустах. Прятать мешки помогал соучастник.

Суд назначил убийце 12 лет и шесть месяцев лишения свободы с ограничением свободы один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Соучастник приговорен к штрафу в размере 50 тыс. рублей.