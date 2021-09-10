Южно-Сахалинск, 10 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. На Сахалине сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который на автомобиле перевозил 225 кг красной икры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе областного УМВД.

Puschinka Красная икра

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Сотрудники полиции в Южно-Сахалинске обратили внимание на подозрительный автомобиль и подали сигнал водителю с требованием остановить транспортное средство. Вместо этого он увеличил скорость и попытался скрыться, но врезался в припаркованную на обочине машину. Водитель напичканного икрой автомобиля пытался сбежать, но его задержали.

В машине полицейские обнаружили шесть куботейнеров красной икры общим весом 225 кг. А водитель автомобиля, как выяснилось, уже неоднократно был судим, в том числе, за браконьерство. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, природоохранная прокуратура установила, что Сахалино-Курильское территориальное управлением Росрыболовства не приняло достаточных мер для пресечения браконьерства на реках Макаровского района.