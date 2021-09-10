Джакарта, , 08:29 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило о семи новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Румынии.

Всего воздействию коронавируса за границей подверглись 5890 граждан Индонезии. Побороть коронавирус за границей смогли 4966 индонезийских граждан, 239 человек умерли, а 685 человек находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, количество людей, прошедших полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии, достигло 40 362 820 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 40 млн человек