Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Американские власти не считают, что Россия и США не слышат друг друга в своем диалоге по кибербезопасности. Об этом 10 сентября заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас на пресс-конференции в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не считаю, что дело обстоит таким образом, будто наши лидеры не слышат друг друга. Но я предоставлю экспертам право давать дальнейшие комментарии (на эту тему). Но я бы с этим не согласился», — приводит его слова ТАСС.

При этом Майоркас не стал приводить какие-либо подробности этих переговоров, указав, что такого рода комментарии, по его мнению, должны давать другие должностные лица США.

«Безусловно, у нас в министерстве внутренней безопасности есть своя работа применительно к кибербезопасности и нейтрализации угроз, которые мы видим со стороны преступных элементов, находящихся в России», — отметил министр внутренней безопасности США.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день нет никаких конкретных планов относительно новой встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена.