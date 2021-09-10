Вашингтон, 10 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. «Резкие и категорические оценки» по поводу состава нового правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отказываются давать американские власти. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 9 сентября в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

По его словам, для Вашингтона представляет важность не только состав созданного органа, но и шаги, которые он будет делать. Прайс отметил, что прошлое и биография ряда представителей нового афганского правительства «вызывают беспокойство». Председатель ведомства отметил, что США «будут следить за тем, чтобы правительство Афганистана было инклюзивным».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что представители США поддерживают контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре.