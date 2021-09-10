Москва, 10 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Жители России за последние 10 лет стали реже считать развод трагедией. Если в 2011 году такого мнения придерживались 18% граждан, а в 2021 году — 14%. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

OpenClipart-Vectors Развод

Полагают, что развод — грустная, но необходимая в некоторых обстоятельствах мера, 53% опрошенных. Заявили о недопустимости развода 14%.

По мнению 16%, в современном мире нет необходимости сохранять отношения, если любовь между супругами прошла. При этом важно сохранить дружеские отношения, уверены 60%, обратное мнение у 17%.

Опрос проведен в августе 2021 года. Опрошены 3500 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России чаще всего причиной развода становится бедность.

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