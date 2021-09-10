Арсеньев, Приморский край, 10 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Новый музей под открытым небом, посвященный авиации Дальнего Востока, открыли в Арсеньеве 10 сентября. Это случилось в день 149-летия русского первооткрывателя Владимира Арсеньева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Пресс-служба правительства Приморского края, Диана Шарафулисламова Авиационный музей в Арсеньеве

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Дальневосточный авиационный музейно-выставочный центр под открытыми небом стал подарком жителям и гостям в преддверии Дня города. В музее собрана вся история отечественной авиации на Дальнем Востоке.

«Знаменательно, что именно в день рождения Владимира Арсеньева открывается этот музей — давняя мечта горожан, энтузиастов, которые отдали многие годы полетам и авиации, тех, кто верил, что когда-то здесь появится такой центр. Уверен, он станет местом притяжения арсеньевцев, гостей города, туристов», — сказал на открытии музея губернатор Олег Кожемяко.

Основу экспозиции составляет списанная авиатехника завода «Прогресс», которую восстановили, обновили. Экспонаты выглядят так, будто только что вернулись с ремонтного завода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 10 сентября отмечают 149-летие со дня рождения исследователя, путешественника Владимира Арсеньева. В честь этого знаменательного дня прошла передача первого полного собрания сочинений выдающегося ученого, писателя, географа и краеведа в шести книгах. Губернатор вручил их детской библиотеке имени Арсеньева.