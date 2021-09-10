Пхеньян, , 08:23 — REGNUM 9 сентября по случаю 73-й годовщины основания КНДР верховных лидер страны Ким Чены Ын посетил Кымсусанский дворец Солнца в Пхеньяне, где покоятся тела деда и основателя страны Ким Ир Сена, а также отца и бывшего лидера Ким Чен Ира. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Пхеньян. Северная Корея

Согласно опубликованным данным, северокорейского лидера сопровождали его супруга Ли Соль Чжу, председатель Президиума Верховного народного собрания Чхве Рён Хэ и секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи по организационным вопросам Чо Ён Вон.

Известно, что супруга Ким Чен Ына появилась на публике впервые за четыре месяца. Однако его сестра Ким Ё Чжон, занимающая должность заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, не была замечена на мероприятии.