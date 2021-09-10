Махачкала, 10 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Дагестане в результате проведения контртеррористической операции были нейтрализованы двое бандитов. Столкновение с ними произошло у селения Талки в Буйнакском районе, передает телеканал РЕН ТВ.

Цитата из к/ф «Кандагар». реж Андрей Кавун. 2009. Россия Боевик

Напомним, с 04:55 10 сентября 2021 года на ряде территорий Буйнакского района по решению оперативного штаба был введен режим КТО. Силовики проводили мероприятия по обнаружению членов незаконного вооруженного формирования. Отрабатывалась информация о возможном передвижении боевиков в этом районе.

Около 06:00 бандиты были обнаружены, с ними завязалась перестрелка, в ходе которой силовики нейтрализовали нападавших.

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Напомним, ранее врио главы Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике за последние годы удалось полностью ликвидировать бандподполье.