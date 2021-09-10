Уфа, 10 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Производство бумажных изделий и бумаги выросло в Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Бумага

Сообщается, что в июле текущего года индекс промышленного производства в Башкирии составил 112,2% к аналогичному периоду 2020 года.

«Высокие темпы роста отмечены в производстве бумаги и бумажных изделий за месяц и с начала года — соответственно, в 2,4 и 2,2 раза», — сообщает пресс-служба.Отмечается, что в Башкирии в 10,2 раза выросло производство мешков и бумажных сумок, в 1,5 раза — ярлыков и этикеток, на 36,1% увеличилось производство гофрированного картона.

«По итогом конкурсного отбора, в прошлом году предприятия по производству бумаги и бумажных изделий получили субсидирование в размере 10 млн рублей», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева.

Сообщается, что субсидия выделяется в размере 40 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из бюджета Башкирии на поддержку пострадавших от засухи районов Зауралья намерены выделить 75 млн рублей.