Кабул, 10 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Четырёх экс-полицейских, служивших при прошлом правительстве Афганистана, убили неизвестные злоумышленники в Кандагаре. Об этом 10 сентября сообщает издание газета 8am.af.

(сс)tpsdave Афганистан

По предварительной информации, неизвестные ворвались в дом, где проживали бывшие сотрудники полиции и убили во дворе. Полицейские не успели применить оружие для защиты.

Виновные в расправе над полицейскими до сих пор не установлены. Представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Юсуф Ахмади, заявил, что власти проводят серьёзное расследование с целью установить злоумышленников и показательно наказать их для предотвращения подобных инцидентов в будущем.