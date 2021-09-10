Москва, 10 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Для выполнения задач в рамках совместных с Белоруссией военных учений «Запад-2021» вышли в море корабли Балтийского флота. Об этом 10 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Корабли Балтийского флота

«Пятнадцать кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения практических задач совместного стратегического учения «Запад-2021», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе учений корабли отработают противолодочную, противовоздушную и противоминную оборону, а также проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по мишеням, которые имитируют морские и воздушные цели.

Кроме того, уточняется, что в состав названной мроской группировки входят «большие десантные корабли, корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, подводные лодки, а также различные суда вспомогательного флота».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября стало известно, что силы Балтийского флота России, базирующиеся в Калининградской области, начали действия в рамках своего участия в стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021».