Чебоксары, 10 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Чувашии темпы вакцинации от COVID-19 «далеки от желаемых уровней». Несмотря на признаки снижения уровня распространения коронавирусной инфекции, нельзя терять бдительность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 10 сентября, заявил глава Чувашии Олег Николаев, открывая заседание оперативного штаба.

Glava.cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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В своём выступлении он обратил особое внимание на иммунизацию от COVID-19, признав, что «темпы вакцинации далеки от желаемых уровней». Олег Николаев заявил, что вакцинация позволяет «нам уверенно планировать нашу жизнедеятельность», а эффективность российской вакцины «изо дня в день только подтверждается». Поэтому необходимость «принимать более активные действия» в части охвата иммунизацией.

Говоря о распространении новой коронавирусной инфекции и суточном числе заражений, глава республики подчеркнул, что хотя есть признаки «того, что ситуация медленно якобы отпускает, ни в коме случае не должно быть поводов» для расслабления. Олег Николаев напомнил, что с похолоданием осенью традиционно наступает «сложный этап», когда «начинается разгул инфекции».

«Важно, чтобы бдительность сохраняли на высочайшем уровне и обеспечивали все средства защиты», — сказал руководитель республики.