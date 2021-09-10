Москва, 10 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. По итогам дня 9 сентября цена на нефть упала на 2,01% до $70,85. Негативное влияние на рынок оказали новости из Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Китай решил поставлять нефть из резервов, для ослабления высоких цен. Она будет выставляться на аукцион. Объемы не называются.

Падение котировок было ограниченным из-за ослабления американского доллара, медленного восстановления добычи нефти после урагана в Мексиканском заливе, а также сокращения запасов нефти в США.

Минэнерго США сообщило о том, что запасы нефти на неделе, закончившейся 3 сентября, снизились на 1,5 млн баррелей (прогноз был — 4,6 млн баррелей).

Запасы бензина за неделю сократились на 7,2 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,4 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 3,1 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,6 млн баррелей).

Сегодня, 10 сентября, на торгах в Азии нефть и основные валюты торгуются в плюсе. Нефть марки Brent подорожала на 0,87%, до $71,81.

Цена остается торговаться в диапазоне $70,40−73,65 и вероятно останется в нем до начала новой недели — 13 сентября.

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