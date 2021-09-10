Цюрих, Швейцария, 10 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала победительницей в соревнованиях по прыжкам с шестом в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария). Об этом сообщает корреспондент.

Наталия Николаева ИА REGNUM Плакат в поддержку Анжелики Сидоровой в Чебоксарах

Сидорова показала результат 5,01 метра, что стало её личным рекордом и лучшим результатом сезона в мире.

Второй стала греческая спортсменка Катерина Стефаниди, результат которой составил 4,77 метра. Замкнула тройку представительница Словении Тина Шутей (4,67).

Отметим, что обладательницей мирового рекорда является российская спортсменка Елена Исинбаева, которая в 2009 году на соревнованиях в Цюрихе взяла планку на высоте 5,06 м.

На Олимпийских играх в Токио Сидорова стала серебряным призёром, показав результат 4,85 м. Также она является чемпионкой мира, двукратным серебряным призёром мировых первенств в помещении, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европы в помещении.