Челябинск, 10 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Челябинской области выявлены нарушения законодательства при использовании участков земли возле озёр Тургояк и Увильды, являющихся памятниками природы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Zkot Озеро Тургояк

Возле первого на арендованном участке незаконно построили детскую. железную дорогу. А участок возле второго оказался захламлён мусором, также в акватории заметили деревянный настил с признаками гниения.

Должностные лица ответственных организаций оштрафованы на общую сумму в 350 тыс. рублей. Руководителям этих организаций прокуратура внесла представления об устранении нарушений природоохранного законодательства и потребовала привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.