Махачкала, 10 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Буйнакском районе Дагестана действует режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

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Уточняется, что решение о введении специального правового режима на отдельных участках Буйнакского района с 04:55 10 сентября было принято из-за возможного нахождения здесь боевиков.

В зоне действия режима будет проводиться паспортный контроль и досмотр машин.

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Силовики отрабатывают оперативную информацию о возможном передвижении террористов. Идёт поиск участников незаконных вооруженных формирований. Мероприятия проходят между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально на днях врио главы Дагестана Сергей Меликов заявил, что многолетняя работа по искоренению бандподполья в республике даёт свои результаты. По его словам, в настоящее время можно говорить о том, что благодаря системной работе соответствующих служб и улучшению социально-экономической ситуации в республике для террористов в Дагестане не оставлено места.

При этом, добавил Меликов, нельзя исключать того, что по-прежнему имеются ещё «какие-то ресурсные базы — блиндажи и схроны», но в целях полного искоренения возможности террористической деятельности проводится профилактическая работа.