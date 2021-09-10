Оренбург, 10 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Оренбурге нет «транспортной войны» между администрацией города и перевозчиками, сообщает пресс-служба мэрии с ссылкой на слова начальника муниципального управления пассажирского транспорта Оксаны Малышевой.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

Чиновники указывают на непростую ситуацию в сфере пассажирского транспорта, плачевное состояние транспорта, конфликты между предпринимателями и водителями, из-за которых автобусы не выходят на линию, и пеняют на то, что перевозчики не контролируют процесс своей предпринимательской деятельности и не способны адаптироваться под быстро меняющиеся экономические условия.

«Администрация города активно взаимодействует с предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки в Оренбурге. Мы проводим регулярные встречи, обсуждаем острые вопросы, вместе ищем решение. Это необходимо для поддержания конструктивного диалога», — подчеркнула Малышева.

В ближайшее время в Оренбурге состоится транспортная комиссия, на которой будет рассмотрен вопрос об установлении новых маршрутов в городе. Предполагаются и новые требования к перевозчикам, в частности, соблюдение расписания движения транспорта, полная замена подвижного состава. Кроме того, предприниматели должны будут соблюдать требования, касающиеся экологических характеристик, влияющих на качество перевозок.

В свою очередь перевозчики считают, что диалог с чиновниками есть, но при этом множество проблем остается нерешенным после многочисленных встреч и совещаний.