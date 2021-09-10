Тбилиси, 10 сентября 2021, 08:08 — REGNUM Сотрудники международной компании Edison Research провели в Грузии социологический опрос для составления рейтинга партий в стране. Данные исследования 9 сентября опубликовал телеканал «Формула».

Флаг Грузии
Флаг Грузии

Сообщается, что респондентов спрашивали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы прошли на следующий день.

Согласно данным исследования, наиболее популярной политсилой в стране остаётся правящая партия «Грузинская мечта». За неё были готовы проголосовать 33% опрошенных. За партию «Единое национальное движение» высказались 25% респондентов, за партию экс-премьер-министра страны Георгия Гахарии «За Грузию» — 10%.

В ходе опроса 6% респондентов также поддержали Лейбористскую партию, а партию «Гирчи — Больше свободы» — 4%. Остальные политические силы получили по 3% и меньше.

Опрос проводили с 13 августа по 5 сентября. Были опрошены 1,5 тыс. человек. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Напомним, 19 апреля руководство правящей партии «Грузинская мечта» для выхода из политического кризиса, разразившегося в Грузии, согласилось на уступки оппозиции. Оно взяло обязательство объявить досрочные парламентские выборы, если партия на местных выборах в октябре 2021 года наберёт менее 43% голосов, а также провести реформы. В июле председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение аннулировано, но в оппозиции с этим не согласились.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии возникла угроза демократии — НПО