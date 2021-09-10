Тбилиси, 10 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Сотрудники международной компании Edison Research провели в Грузии социологический опрос для составления рейтинга партий в стране. Данные исследования 9 сентября опубликовал телеканал «Формула».

Флаг Грузии

Сообщается, что респондентов спрашивали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы прошли на следующий день.

Согласно данным исследования, наиболее популярной политсилой в стране остаётся правящая партия «Грузинская мечта». За неё были готовы проголосовать 33% опрошенных. За партию «Единое национальное движение» высказались 25% респондентов, за партию экс-премьер-министра страны Георгия Гахарии «За Грузию» — 10%.

В ходе опроса 6% респондентов также поддержали Лейбористскую партию, а партию «Гирчи — Больше свободы» — 4%. Остальные политические силы получили по 3% и меньше.

Опрос проводили с 13 августа по 5 сентября. Были опрошены 1,5 тыс. человек. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Напомним, 19 апреля руководство правящей партии «Грузинская мечта» для выхода из политического кризиса, разразившегося в Грузии, согласилось на уступки оппозиции. Оно взяло обязательство объявить досрочные парламентские выборы, если партия на местных выборах в октябре 2021 года наберёт менее 43% голосов, а также провести реформы. В июле председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение аннулировано, но в оппозиции с этим не согласились.