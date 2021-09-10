Вашингтон, 10 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Ford представил фотографии тестового пикапа Ranger нового поколения. Снимки распространила пресс-служба компании.

Ford Ford Ranger

Экстерьер автомобиля выполнен в духе модели F-150. Новая модель получит светодиодные дневные ходовые огни, размещенные по периметру передних фонарей, рамную конструкцию, а также неразрезной задний мост и несколько вариантов кабины.

На данный момент известно, что наиболее крупные перемены придутся на электронику. В этой части стоит ожидать новую систему мультимедиа с расширенными онлайн-возможностями, а также ряд опций помощи водителю.

Официальный дебют нового Ford Ranger состоится уже в нынешнем году. На авторынке модель появится в 2022 году.

Ранее Ford представил новый тюнинговый набор для пикапа Ranger Splash с двухрядной кабиной SuperCrew. Пакет доступен для пикапов в комплектациях XLT и Lariat.

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