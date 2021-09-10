Казань, 10 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали три новых случая смерти от коронавирусной инфекции. За время пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 10 сентября 704 человека, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Очередными жертвами заболевания стали двое мужчин и одна женщина в возрасте от 70 до 74 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Нижегородской области не планирует проводить массовую вакцинацию детей от коронавирусной инфекции.

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