Москва, 10 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Рубль подорожал к доллару на фоне повышенного спроса на рисковые активы, а также в преддверии заседания совета директоров Банка России, на котором ожидается повышение ключевой ставки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Петр Данилов Красная Весна Доллар и рубль

Торги по рублевым парам 9 сентября закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,24%, до 72,97 руб., евро/рубль — на 0,23%, до 86,30 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,22%, до 100,75 руб. на фоне укрепления британца на Форекс.

Индекс доллара перешел в коррекционную фазу после двухдневного роста. На фоне снижения доходности десятилетних облигаций начался рост по основным валютам, включая рубль.

Снижение цен на нефть рынок проиграл. По итогам дня цена на нефть упала на 2,01% до $70,85. Нефть подешевела из-за сообщения о планах Китая поставить нефть из резервов, для ослабления высоких цен.

Сегодня, 10 сентября, на торгах в Азии нефть и основные валюты торгуются в плюсе. С открытия утренней сессии курс доллара снижался до 72,82 руб. На таких условиях рублю можно возвращаться к уровню 72,65 руб.

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