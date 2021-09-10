Киев, 10 сентября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Увеличения тарифов на газ стоит ожидать жителям Украины из-за сокращения объемов транзита через ее территорию после запуска газопровода «Северный поток — 2», заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко (партия «Батькивщина») 9 сентября в эфире телеканала «Наш».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский и газовый транзит Украины

По его словам, с учетом всех возможных надбавок стоимость голубого топлива для населения страны может возрасти на 50 процентов.

«Цена на газ, условно, те восемь гривен от «Нафтогаза», две гривны добавит «Укртрансгаз» и еще две гривны, условно, добавит газораспределяющая компания. Вот вам конечная цена для населения», — сказал парламентарий.

Кроме того, Кучеренко предупредил, что украинская энергетическая система может и вовсе остаться без голубого топлива.

«Во-первых, если транзит прекратится, то вообще встанет вопрос не только цены и тарифов, а наличия, физического наличия газа в системе…», — подчеркнул он.

Депутат также считает, что Украину не спасут даже альтернативные варианты доступа к голубому топливу.

«Если физически не будет газа со стороны России, то необходимо его будет или поднимать из хранилищ, что не всегда возможно, или физически реверсом с западной границы, что тоже очень сложно», — полагает Кучеренко.

Парламентарий добавил, что в случае падения транзита ниже 15 млрд кубометров в год ГТС Украины исчезнет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Алексей Кучеренко предупредил, что через несколько месяцев Украина может столкнуться с энергетической катастрофой из-за несоответствия биржевой и реальной стоимости газа в стране.