Новокузнецк, Кемеровская область, 10 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов подписал распоряжение о старте отопительного сезона. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

«15 сентября начнём подключать к теплу объекты социального назначения: школы, больницы, детские сады, учреждения с круглосуточным пребыванием людей», — уточнили в СГК.

С 16 по 17 сентября отопление начнут давать в жилые дома и другие организации города.