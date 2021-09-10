Названа дата начала отопительного сезона в Новокузнецке
Новокузнецк, Кемеровская область, 10 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов подписал распоряжение о старте отопительного сезона. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.
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Отопительный сезон
«15 сентября начнём подключать к теплу объекты социального назначения: школы, больницы, детские сады, учреждения с круглосуточным пребыванием людей», — уточнили в СГК.
С 16 по 17 сентября отопление начнут давать в жилые дома и другие организации города.