Махачкала, 10 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Двоих боевиков уничтожили силовики возле села Талги в Дагестане. Об этом 10 сентября сообщает РЕН ТВ.

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По предварительным данным, инцидент произошёл около 06:00 мск. Подробности спецоперации не сообщаются.

Напомним, в Дагестане был введён режим контртеррористической операции (КТО) в части Буйнакского района. Причиной для ввода режима КТО стала информация об активизации боевиков в данном районе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врио главы Дагестана Сергей Меликов заявил о полном уничтожении бандподполья на территории региона.