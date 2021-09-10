Самара, 10 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей Сызрани с присвоением городу звания «Город трудовой доблести». Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Tomsk.gov.ru Томск — город трудовой доблести

Азаров сообщил, что за присвоение Сызрани этого почетного звания было собрано 490 тысяч подписей. Глава региона поблагодарил жителей области, которые приняли участие в этом голосовании.

«Это звание город Сызрань получил по праву. Я поздравляю всех жителей, благодарю всех, кто откликнулся на инициативу сызранцев и проголосовал! Слава героическому поколению Победителей!» — сообщил Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент РФ Владимир Путин поддержал присвоение городу Сызрани звания «Город трудовой доблести».